Terni, con l'auto finisce contro il muro dell'acciaieria e lo sfonda: nuovo incidente in via Breda

TERNI - Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro il muro di cinta dell'acciaieria sfondandolo.

L'incidente questa mattina, quando la donna, per cause al vaglio della polizia locale, mentre percorreva via Breda è finita contro il muro dell'Ast.

Soccorsa dal 118 è stata trasportata in ospedale ma per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione.

Semidistrutta la sua utilitaria.

L'incidente è simile a quello andato in scena in via Breda la settimana scorsa. Anche in quel caso il conducente, ferito in modo lieve, aveva perso il controllo dell'auto finendo contro il muro dell'acciaieria e sfondandolo in un punto.