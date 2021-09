Terni, attesa all'anfiteatro Fausto per Joe Bastianich e Willie Peyote

Venerdì 10 Settembre 2021, 17:57

​Terni - Dai fornelli al microfono è un attimo. Parola di Joe Bastianich.

Sarà infatti il noto chef statunitense, il protagonista dello spettacolo di stasera targato Baravai, accompagnato da “La terza classe”, la band incontrata sul set di On The Road, programma TV che vede il noto ristoratore nelle inedite vesti di musicista.

Una sorpresa per il pubblico abituato a vederlo sullo schermo nei panni del severo giurato di Masterchef Italia e Italia’s Got Talent.

In occasione dell’uscita del suo primo album Aka Joe nel 2019 aveva dichiarato come lo scrivere canzoni fosse per lui una terapia: «La musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore. In questo disco ho raccolto l’essenza più vera della mia vita, quella più intima, tra passioni, paure, ambizioni, amore. Racconta molto di me, di ciò che sono, che ho fatto e che farò. È la mia rivelazione più personale e inedita.»

L’appuntamento è stasera alle 21 e 30 presso l’anfiteatro Fausto.

Domenica 12 invece, alla stessa ora sarà il turno di Willie Peyote.

Dopo aver partecipato a diversi eventi sul territorio tra i quali Visioninmusica, Filarmonica Umbra e Umbria Jazz, il rapper è uno degli ospiti più attesi all’anfiteatro Fausto.

Dopo aver partecipato a Sanremo 2021 con “Mai dire mai”, Willie Peyote sceglie il palco dell’anfiteatro per la chiusura del tour Degradabile. Un’altra chicca per il Baravai festival 2021, che ha proposto nella seconda stagione artisti di livello.