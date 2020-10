TERNI Sono due i dipendenti del distretto di Terni del servizio di igiene e sanità pubblica attualmente positivi dopo aver effettuato il tampone con la conseguente indagine epidemiologica e la riduzione di organico di un servizio determinante per gestire e tracciare le persone contagiate. Ora, l'Asl sta cercando di riorganizzare al meglio l'ufficio per evitare gravi ripercussioni nel servizio che gestisce i casi di positività in tutta la provincia. Dall’individuazione della necessità di sottoporre a tampone, all’effettuazione dello stesso ed in caso di positività, tutta la ricostruzione epidemiologica dei contatti con conseguente ed eventuale comunicazione ai soggetti interessati della necessità di isolamento domiciliare fiduciario e, non per ultimo, la necessaria comunicazione repentina ai Comuni per permettere di emettere ordinanza di isolamento contumaciale dei positivi.

