Terni, ascensore guasto alla stazione ferroviaria: tanti di disagi per chi ha problemi a camminare

TERNI - Nuovo guasto per l'ascensore che consente di accedere a tutti i binari della stazione ferroviaria.

La vicenda ha provocato l'ira di chi, avendo problemi di deambulazione, si è trovato costretto a dover chiedere aiuto al personale delle ferrovie e alla polizia ferroviaria per poter raggiungere il marciapiede di partenza del treno.

Un grosso disagio per le persone con disabilità, che di solito riescono ad arrivare sui binari in autonomia grazie all'ascensore e che chiedono assistenza al personale solo per poter salire sul treno.

Da notizie fornite dal personale di servizio, il guasto non sarebbe riparabile prima del 16 gennaio.

Termine che sembra troppo lontano nel tempo e che di certo causerà tanti altri disagi.