Terni, arriva lo sportello d’ascolto gratuito sui disturbi alimentari

Terni- Accogliere, ascoltare, sensibilizzare sulle tematiche legati ai disturbi del comportamento alimentare.E’ l’obiettivo dello sportello di ascolto gratuito che l’associazione Il Bucaneve odv, da oltre dieci anni impegnata a supportare le persone che soffrono di disturbi alimentari e i loro caregiver, e Rescogitata inaugureranno nel cuore di Terni.“Ci siamo rese conto che le esigenze di accoglienza e ascolto per i disturbi del comportamento alimentare sono tante e abbiamo pensato di aprire questo sportello rivolto alle persone che vivono la problematica e alle loro famiglie” dice Maria Grazia Giannini, che ha fondato l’associazione di volontariato Il Bucaneve, con sede a Castiglione del Lago, nel 2012 in seguito alla malattie di entrambe le sue figlie.“E’ un servizio completamente gratuito su appuntamento. Cercheremo di dare informazioni e orientare le persone per capire se hanno bisogno di un percorso terapeutico ed eventualmente indirizzarle ai servizi dedicati con cui siamo in contatto. Cerchiamo di offrire soluzioni ad ogni problema - aggiunge Maria Grazia Giannini - in un momento in cui i disturbi alimentari, acuiti dalla pandemia, purtroppo sono in aumento”.dello sportello di ascolto per i disturbi del comportamento alimentare ci sarà domani,, alle 16, all’ex palazzo Morandi, in piazza Europa 5, scala B.Maria Grazia Giannini e Eva Valeriani daranno tutte le informazioni sullo Sportello di ascolto gratuito e illustreranno il progetto “Questo è il giardino” che prende il via a Terni.All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Leonardo Latini, e gli assessori Cinzia Fabrizi e Cristiano Ceccotti.