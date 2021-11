Coppa del Mediterraneo, Elena Ferracuti conquista l'argento

TERNI Elena Ferracuti conquista il secondo posto alla prima edizione della Coppa del Mediterraneo Under 23 a Carrara per la Spada femminile. Il suo maestro Alessandro Bartoli, alla vigilia della partenza, aveva chiesto alla Ferracuti di essere più incisiva sin dall’ inizio dei gironi, consiglio che l’ atleta non si è fatta ripetere due volte visto il risultato finale.

Il maestro Bartoli alla luce della gara di oggi commenta :

“ L’ esperienza di Colmar (Francia) non è stata come quella che si meritava nonostante non fosse andata male, oggi Elena ha fatto suoi gli insegnamenti dettati dall’ esperienza precedente ed ha ottenuto questo ottimo piazzamento. È il risultato migliore tra le atlete convocate e autorizzate, un bellissimo risultato” . La determinazione dimostrata nei gironi le ha permesso di arrivare sul podio battendo in semifinale la francese Mbiim Solene (14-13) per poi fermarsi in finale contro la francese Chavigny Sophie ( 15-11)