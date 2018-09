di Sergio Capotosti

Verifica in corso sula Telfer, il monumento di archeologia industriale che si trova tra Papigno e la Cascata delle Marmore a Terni. E' in corso un sopralluogo dei vigili del fuoco per verificare se sia distaccato o meno un pezzo dell'antico manufatto, che in passato veniva utilizzato per trasportare i materiali lavorati nella ex Calcio Cianamide di Papigno. Da tempo il Comune di Terni ha deciso che la Telfer deve essere abbattuta perché non più sicura. Contro la demolizione si è da sempre schierato il Centro Studi Malfatti proponendo un recupero conservativo di un bene di archeologia industriale unico in Europa.





