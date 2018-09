Un cortocircuito di competenze innescato da una segnalazione che ancora non è stata messa nero su bianco. La chiusura della strada Statale Valnerina è già diventata un giallo. Dopo il sopralluogo di questa mattina i vigili del fuoco sono stati perentori: «visto lo stato di deterioramento registrato consigliamo agli enti locali la chiusura della strada». Chiarissimo il messaggio. Peccato che ancora non si è capito quale debba essere l'Ente locale chiamato a chiudere la Statale Valnerina su consiglio dei Vigili del fuoco. In quel tratto di strada le competenze di accavallano e non poco. La Provincia ha la sua competenza, ma il tratto sotto la Telfer è classificato ancora come urbano, pertanto dovrebbe entrare in campo il Comune. Ma c'è anche la Region di mezzo visto che si tratta di una strada Statale e di conseguenze anche l'Anas potrebbe essere chiamata in causa. A complicare ancora di più il quadro, il fatto che all'ultimo incontro che si è tenuto in Prefettura sul futuro della Telfer non è stata invitata la Provincia.

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:29



