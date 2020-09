Un signore di circa 80 anni è stato trovato morto in casa. La badante ha suonato il campanello e nessuno le ha risposto. Ha quindi chiamato i soccorsi, capendo che qualcosa non andava.

I vigili sono entrati con la scala dalla finestra e l'hanno trovato morto seduto al tavolo della colazione, secondo quanti si è appreso. Sul posto è intervenuta anche la polizia ma le cause della morte sarebbero naturali.