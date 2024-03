Terni, al Secci ultimo appuntamento della rassegna "Uno spettacolo in famiglia"

Al teatro Secci andrà in scena, domenica 17 marzo alle ore 17, lo spettacolo intitolato “I tre porcellini”, la classica storia dei tre fratellini porcellini che si trovano ad avere a che fare con il loro più temuto nemico: il Lupo. Per difendersi dai suoi attacchi, il porcellino più piccolo costruisce una cassetta con la paglia e il mediano con la legna: entrambi costruiscono i loro rifugi in fretta, in modo da avere più tempo possibile per giocare. Pagheranno la loro superficialità quando il Lupo, distruggendo le loro case in un sol soffio, se li mangerà avidamente. Il fratellino più grande invece, con fare saggio e prevedendo la pericolosità e l’astuzia del Lupo, costruisce una solida casa di mattoni e alla fine riesce a sconfiggere il lupo.

Il testo e la regia dello spettacolo sono di Danilo Conti e Antonella Piroli con Alessandro Accettella e Stefania Umana, pupazzi di Brina Babini.

Il biglietto dello spettacolo costa 7 euro