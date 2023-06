Terni, al cenacolo San Marco due chitarre suonano musica ispanica

Ultimo appuntamento della stagione estiva “Prendi nota” organizzata dall’Araba Fenice”; la conclusione è stata affidata al duo di chitarre formato da Donato D’antonio e Marko Feri,appuntamento sabato 24 giugno alle 18 presso il cenacolo San Marco, in via del leone 12.

«Sarà un concerto – spiega Donato D’Antonio– dove si potranno esplorare le musiche di chiara ispirazione folklorica che affondano le proprie radici in due generi, in particolare, scritti in terre lontane, ma pur sempre di chiara impronta ispanica: la Spagna, l’Argentina ed il Brasile. Tutte le composizioni sono scritte da autori il cui stile poetico rispecchia la brillantezza e la tradizione della propria terra di origine. Piazzolla che con il suo Nuovo Tango tracciò una nuova strada fatta per far conoscere l’Argentina al mondo con occhi diversi, più colti, più appassionati e più intensi, pur mantenendo le caratteristiche della malinconia del tango».

Il programma del concerto propone poi le musiche di tre giganti della composizione come Albeniz, Granados e De Falla che hanno traghettato a loro modo la terra iberica dall’oscurità della musica medievale alla luce del ventesimo secolo. Infine tre celebri chitarristi brasiliani: Radames Gnattali, Sergio Assad e Celso Machado la cui musica parla di un mondo fatto di colori, di improvvisazioni e note dissonanti.

Il biglietto del concerto è ad offerta partendo da dieci euro.

Questa terza edizione del Prendi Nota, ha visto il sostegno della Regione dell’Umbria, della Camera di Commercio dell’Umbria, della Fondazione Carit e del Comune di Terni, insieme alla collaborazione attiva dell’Istess di Terni settore Musica.