Terni, il 2 settembre torna la Run & Walk by night: corsa e camminata di solidarietà

La socialità è la prima forma di prevenzione. Così come lo sport può diventare il più straordinario veicolo per fare beneficenza e solidarietà. Il 2 settembre torna la 9° edizione dlla Run & Walk by night organizzata dalla Amatori Podistica Terni. Un evento ludico motorio-camminata di 7,5 km con lo scopo di sostenere le associazioni di beneficenza del territorio. Si partirà come tradizione alle ore 21 dal Camposcuola Casagrande per un percorso cittadino da compiere di corsa o camminando.

Costo d'iscrizione 5 euro che saranno devoluti in beneficenza. «Una bella corsa serale, o camminata per chi vuole, un modo per aggregare le associazioni che si occupano di aiutare chi ha più bisogno. E' il segnale che la città si muove, i veri protagonisti non siamo noi ma le associazioni che partecipano» spiega Luca Moriconi, presidente Amatori Podistica. A sostenere la manifestazione ci sono, tra le altre, Croce Rossa, Misericordia, associazione Damiano per l'ematologia, Mi Rifiuto, Terni x Terni anch'io, associazione genitori, Lilt, Aucc, Afad, Aladino e Unicef. «Resta un momento delicato, anche se con il cuore più sereno. Abbiamo sempre condiviso questa attività, anche con la pioggia» dice Roberto Valeriani, responsabile della Croce Rossa Terni. Gli fa eco il dottor Santino Rizzo, governatore di Misericordia Terni: «Siamo una sorta di taxi sanitario, è un servizio che ci dà tanta soddisfazione perchè permette di dare alle persone libertà, autonomia e la possibilità di fare i trattamenti di cui hanno bisogno». «Noi ci occupiamo di recuperare rifiuti, ma soprattutto sensibilizzare le persone sul tema della sostenibilità e la vivibilità che riguarda tutta la nostra città» aggiunge Emiliano Proietti di Mi Rifiuto. Creare rete e consapevolezza, questo lo scopo della Run & Walk by night. Al via ci sarà anche l'associazione Damiano per l'ematologia che finanzia borse di studio per la ricerca: «Un'attività meravigliosa che crea socialità e ci fa sentire più uniti» conclude il vicepresidente Matteo Lamperini.