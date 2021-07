Ternana, ufficiale l'acquisto di Agazzi

Lunedì 5 Luglio 2021, 23:03

TERNI - L'ufficialità è arrivata nella serata di lunedì 5 luglio, dopo le visite mediche e la firma del contratto in sede. Davide Agazzi, centrocampista, è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Ternana. Cosa che Il Messaggero, anche nelle sue edizioni cartacee, aveva già anticipato nei giorni precedenti. Come si può vedere dalla foto, postata sui social dal vicepresidente Paolo Tagliavento, il calciatore è arrivato a Terni ed è passato in via della Bardesca, dove ha firmato il contratto con le Fere. Si lega alla Ternana calcio per due stagioni, fino al 30 giugno 2023. Agazzi, classe 1993, ha giocato l'ultima stagione con il Vicenza, sempre un serie B.