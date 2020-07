© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Continua ad arricchirsi il cartellone di Suoni Controvento 2020, il festival estivo di arti performative che giunge alla quarta edizione e andrà in scena tra il primo agosto e il 6 settembre nei luoghi più suggestivi dell’area del Monte Cucco. È di poche ore fa l’annuncio, dato dallo stesso artista attraverso la pagina Facebook, di uno degli appuntamenti clou: il cantautoreha inserito la tappa umbra nel mini-tour di quattro date definite “concertini acustici” programmati per questa estate. Il 2 agosto alle 16.15 nel suggestivo scenario di Pian di Spilli l’artista cosentino sarà protagonista, insieme a un piccolo ensemble composto dai suoi storici musicisti, di un live acustico pensato appositamente per contesti immersi nella natura, come Champorcher in Val d’Aosta, Lugo di Ravenna e Tarvisio. Oltre ai brani dell’ultimo disco "Cip!" Brunori SAS proporrà alcuni dei grandi successi del suo repertorio. Un annuncio molto gradito dai tanti fan del cantautore che arriva subito dopo quello della vittoria di un Nastro d'Argento per la colonna sonora del film "Odio l'estate" di. L’evento a Suoni Controvento è realizzato in collaborazione con l'Università degli uomini originari di Costacciaro.Intanto per la quarta edizione di Suoni Controvento sono stati già annunciati altri due live di alto livello. Domenica 9 agosto l'Eremo di Serrasanta a Gualdo Tadino ospiterà il trombettistae il fisarmonicistacon il loro "Face to Face”. Un duo sorprendente che si muove tra il jazz e le sonorità mediterranee, un progetto che ha preso vita ormai dieci anni fa e che continua ad arricchirsi, regalando al pubblico concerti imprevedibili dove l’ispirazione del momento e lo scambio con il pubblico rappresentano un tassello fondamentale. Il 13 agosto sarà invece la volta di una tappa del “La cosa giusta tour 2020” di, atteso a Cortigno di Norcia. Il cantautore ha ufficializzato le prime date su Instagram commentando “Ebbene sì. Si suona. Con serietà ovviamente, ma anche con entusiasmo, in questa strana estate... si suona!”. Per l’occasione sarà accompagnato dalla sua band composta da(batteria),(basso),(tastiere e sintetizzatori),(chitarre),(fagotto e tromba),(tromba e percussioni) e(tastiere). Suoni Controvento è promosso dall'Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio dell’Umbria.