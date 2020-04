© RIPRODUZIONE RISERVATA

STRONCONE Inizierà la prossima settimana la distribuzione delle mascherine chirurgiche in dotazione ai Comuni a tutti gli over 65 e alle persone con particolari situazioni sanitarie e patologie croniche. Lo annuncia il sindaco, Giuseppe Malvetani, che ricorda come altre mascherine erano già state distribuite agli esercizi commerciali per i proprietari e per tutte le persone che vi si recano per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità.“Distribuiremo, insieme alla protezione civile e ad altre associazioni di volontariato, – dice il sindaco – 3 mascherine a persona. Si tratterà di una consegna porta a porta ad oltre mille indirizzi con la raccomandazione, per chi soffra di patologie, di fare espressa richiesta, non essendo al comune nota la situazione sanitaria di ciascun cittadino”. Le mascherine saranno quelle in tessuto non tessuto “che – spiega sempre Malvetani - sebbene semplici all'apparenza, sono certificate ed in grado di assicurare una buona protezione per l'uso quotidiano, se utilizzate correttamente.I volontari che collaboreranno - informa il primo cittadino - lo faranno dotati di tutti i i dispositivi di protezione, in particolare mascherine e guanti, e consegneranno le buste senza entrare in casa. Chiaramente questo non è un qualcosa che risolva il problema mascherine, purtroppo tutti noi dovremo entrare nell'ordine di idee, a meno di specifici provvedimenti governativi, di approvvigionarci in proprio nelle settimane a venire. Vuole solo essere - conclude Malvetani - un piccolo gesto, nei confronti, ancora una volta, delle persone più delicate ed esposte