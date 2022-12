Maltempo, a Terni strade allagate e sottopassi chiusi ma nessuna criticità

TERNI Strade allagate, incidenti stradali senza gravi conseguenze per gli automobolisti coinvolti e chiusura del sottopasso di via Breda, ma nessuna particolare criticità a Terni e nel Ternano. L'allerta meteo arancione ha convinto il prefetto di Terni a chiudere tutte le scuole, ma solo alle 23,28 di venerdì notte con un'apposita ordinanza. Molti genitori però a quell'ora già dormivano così in tanti hanno saputo della chiusura solo questa mattina, quando già stavano portando i loro i figli a scuola. Come al solito le notizie sono state fatte girare nei gruppi social.