Spello, in fiamme camion che trasporta olio. Per consentire l'azione dei vigili del fuoco chiuso un tratto della Statale Centrale Umbra

SPELLO - In fiamme, lungo la Statale 75 Centrale Umbra a Spello, un camion che trasportava olio. Complesso, quanto efficace, l’intervento condotto in porto dai vigili del fuoco giunti sul posto dai Distaccamenti di Foligno e Assisi. Per consentire le operazioni la strada – tutto è accaduto lungo la direttrice di marcia Perugia-Foligno – la corsia è stata chiusa e il traffico deviato su viabilità interna. Sul posto anche personale Anas e forze dell'ordine. La stessa Anas ha comunicato che: «A causa della presenza di un veicolo in fiamme, è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Foligno, la strada statale 75 “Umbra” dal km 16,500 al km 20,660 a Spello, in provincia di Perugia. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Le deviazioni sono segnalate in loco».