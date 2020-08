Sosta caos a Perugia, le automobili assediano pure le pensiline del bus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Che aria tira sul delicato capitolo della sosta selvaggia? Non buona. Di episodi dopo i mesi di stop per le restrizioni anti Covid ce ne sono stati subito alcuni, ma nel giro di poco il fenomeno del parcheggio fatto senza stare alle regole è tornato ai livelli di sempre. Con qualche caso limite. Come quello che si verifica in piazza dell’Università, fronte Rettorato. Lì le automobili aspettano il pullman, nel senso che arrivano quasi fin dentro la pensilina che, per chi arriva dal centro, si trova sulla sinistra della piazza. Un’immagine non proprio buona per quello che è il punto centrale della cultura. Anche perché l’altro lato della piazza, per l’assetto disegnato, non è tanto meglio. Anche l’altra fermata del bus è affogata fra le automobili che occupa senza sosta gli stalli riservati ai residenti dei settori 6 e 11. Il tutto esaurito di automobili va in scena quando i posti mancano e il tratto finale di via Innamorati, sul lato della corsia preferenziale riservata ai messi del trasporto pubblico e di emergenza, diventa un lungo stallo di sosta.Tutto va in scena mentre a poche centinaia di metri sta per arrivare una svolta salva pedoni. In corso Garibaldi, nel tratto antistante piazza Domenico Lupattelli, arriveranno a breve 14 dissuasori. La stretta arriva dopo che, riporta un atto del Comune (ordinanza 868 della struttura Sicurezza) «è stata segnalata la necessità di delimitare il marciapiede presente sul lato destro ascendente di corso Garibaldi, nel tratto antistante piazza Lupattelli, dove lo stazionamento di veicoli può costituire ostacolo alla circolazione pedonale». Il Comune torna dunque a mettere mano con forza al problema delle auto parcheggiate dove non si potrebbe. Ma proprio mentre spunta la mossa per tutelare i pedoni, nei social ha fatto parlare l’immagine di una macchina, proprio del Comune, parcheggiata dove non si potrebbe: sul marciapiede e all’altezza di un attraversamento pedonale. L’automobile, immortalata con lo scatto pubblicato nel gruppo social Perugia Sosta selvaggia dove viene portata avanti la battaglia sul nodo sosta e viabilità, si trovava in via Fonti Coperte, a pochi metri dalla svolta con via Birago. Non si tratta certo del primo caso di automobili istituzionali in divieto di sosta.