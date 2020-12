TERNI L’arte di scrivere. Una vocazione che può nascere fin da bambini. E’ il caso di Sofia Piacenti, 8 anni, ternana, terza elementare alla scuola “Battisti” di via Alunno, in centro. Può accadere che un bambino possa avere la vocazione, di amare la scrittura, ma realizzare, addirittura, un libro con tanto di casa editrice, (Morphema editrice) a soli otto anni, è davvero un fatto insolito, a dir poco originale.

La bambina – la mamma Raffaella è un insegnante in un Liceo cittadino e il papà Gabriele è un architetto - ha scritto di fatto un racconto, un centinaio di pagine, che uscirà proprio in questi giorni di Natale in tutte le librerie della città. Il titolo del libro, che è già stato prenotato da tanti bambini, è “Luca e l’armadio magico”. Ma come nasce in Sofia, la bambina scrittrice, l’idea di realizzare un libro a sua firma? «Tutto inizia nella mia scuola quando la maestra Simona Barbetti ci ha detto di svolgere un compito scritto di fantasia – spiega sicura di se l’alunna - Dovevamo raccontare la storia di un bambino che apriva una porta e poi toccava a noi fantasticare nella più totale libertà di immaginazione». Il titolo del testo, il compito dato dalla maestra, era proprio “Il bambino aprirà la porta».

Chiaramente l’obiettivo dell’ insegnante Simona era proprio quello di far scattare nei bambini la curiosità, la fantasia, l’immaginazione anche perché ormai i bambini sono come i più grandi, digitali seriali e vivono già in adolescenza con i social. Dal testo al libro, per Sofia, il passo è stato scontato, quasi immediato.

«Io al titolo del compito della maestra ho voluto aggiungere il punto interrogativo in quanto mi sono subito domandata cosa c’era dietro la porta di quell’armadio grande dove erano sistemati tutti i vestiti del nonno che nella vita aveva viaggiato in tutto il mondo». Nel libro, il bambino che aprirà la porta si chiama Luca, ha 9 anni, ha fantasia ed è

molto coraggioso. Il contesto del racconto è il lockdown al tempo del coronavirus. E lui, Luca, che si ritrova rinchiuso in casa a giocare con un vecchio armadio pieno di strani vestiti. Il bambino non conosce i segreti e la magia di quell’armadio, ma si lascerà ugualmente coinvolgere in una fantastica avventura in cui a farla da padrona saranno i sentimenti, a cominciare dall’amicizia, e poi tanta fantasia e tanto coraggio, con un finale a sorpresa. Sofia Piacenti, con lei ha collaborato la sorella Sara di undici annoi, «Ma io ho solo dato degli spunti,qualche idea – chiarisce Sara - la trama, la voglia di fare un libro è tutta della mia sorellina” è euforica, in attesa che il racconto, che è rivolto ad una fascia di età che va dai sei agli undici anni, arrivi nelle librerie. Per quanto riguarda le illustrazioni – il papà Gabriele ha pensato alla copertina - ci hanno pensato Diletta Boni, Giulia Ceccarani, Federica Chiodi, Michela Crisostomi, Tamara Inzaina e Sabrina Moretti.

