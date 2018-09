Perugia, allarme sui social: «Ragazzini a piedi sfidano le auto lungo la E45»

PERUGIA - Un gioco folle, una sfida pericolosissima e la somma di più situazioni che fanno pensare non si tratti di un caso. Siamo lungo la E45, all'altezza di uno degli svincoli di Ponte San Giovanni: l'allarme arriva via social per alcuni ragazzini che attraversano «a piedi la superstrada a Ponte San Giovanni all'altezza all'incirca del Park Hotel. Questa mattina alle 8 erano in tre in mezzo al traffico: un'occhiata, una corsa su due corsie, poi il salto del New Jersey e ancora due corsie ... ho ancora il cuore in gola».



Questo, il post di un'utente Facebook sulla pagina "Perugia: ieri oggi e domani" comparso nella mattinata di mercoledì. Un post che ha avuto un seguito inquietante: diverse persone hanno infatti commentato sottolineando di aver notato tutto ciò anche nei giorni scorsi.



Già sono partite le segnalazioni alla polizia stradale.

Mercoled├Č 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:39



© RIPRODUZIONE RISERVATA