Ecco il 20 luglio, la data fatidica. La "data X" attesa da più di 20 giorni per il futuro della Ternana. Ma chi si aspettava per questo il closing, resta deluso. Il closing, ancora, non ci sarà. Unicusano e i nuovi acquirenti, il gruppo che fa capo all'imprenditore Nicola Guida, non sono ancora pronti a mettere l'ultima definitiva firma perché il passaggio diventi completato. Tempi burocratici più lunghi del previsto. Unicusano fa sapere che per l'affare è comunque questione di giorni. Il vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo telematico romano Stefano Ranucci segue in prima persona sin dall'inizio la trattativa con Pharmaguida, per arrivare alla definitiva uscita dell'università di via Don Gnocchi dalla Ternana calcio. Dal gruppo del nuovo futuro proprietario, invece, non filtra nemmeno uno spillo. Si sa del suo recente congelamento dei rapporti con Massimo Ferrero, si parlava e si parla ancora della ricerca di sponsor forti o di altri potenziali soci. Il nome più in voga è quello di Simone Giacomini, ex proprietario della Triestina e dato come già da settimane in contatto con Guida insieme ad Alessandro Di Paolo. In ogni modo, è caccia a rinforzi sul piano delle risorse finanziarie da immettere nella Ternana. Guida è stato già più di una volta nella sede di via della Bardesca e lunedì sera è andato anche a trovare la squadra in ritiro per una cene con tutti e un incontro prima con lo staff tecnico e poi con i calciatori. Adesso, però, c'è da chiudere quanto prima per arrivare al completo e definitivo passaggio delle quote societarie nelle sue mani. Le due parti stanno lavorando, affinché si arrivi a far concretizzare l'operazione di passaggio entro la prossima settimana o, al più tardi, entro fine mese. Anche perché, nel frattempo, il mercato in entrata ne risente ed è praticamente fermo. Mentre in uscita siamo già a tre cessioni definitive e una in prestito e si potrebbero prospettare a breve pure altre partenze illustri, in entrata si è praticamente alla finestra. In ogni modo, di nomi se ne fanno. Si parla sempre di una Ternana impegnata per tentare il ritorno di due giocatori già in gruppo l'anno scorso. Uno è il difensore Valerio Mantovani della Salernitana e uno è l'attaccante Andrea Favilli del Genoa. Per il primo ci sono ottime possibilità, per il secondo pure, ma su di lui c'è più concorrenza (piace a Bari, Palermo e Modena). In ogni modo, si starebbe trattando con il Genoa anche l'arrivo, magari insieme a Favilli, di Michele Besaggio, un centrocampista dai piedi buoni, classe 2002 e quindi under, seguito anche dalla Cremonese e dal Catanzaro. Un altro nome caldo sarebbe Alessandro Garattoni, esterno destro del Foggia classe 1998, nel mirino anche del Pisa. Caccia anche a un portiere, magari dopo il closing. Torna di moda il nome di Alberto Paleari, del Benevento. Nel ritiro di Cascia, la squadra e lo staff tecnico continuano il lavoro di preparazione estiva, sul campo in erba del Magrelli. Domenica 23 luglio, prima partitella congiunta. L'avversario è la squadra locale del Cascia.