Sir, avanti in Champions: vince a Lisbona e vola ai quarti

PERUGIA - Ai quarti a testa altissima. Vola in Europa la Sir Sicoma Monini Perugia, vittoriosa gioved' sera per 3-1 nella tana del Benfica Lisbona (24-26, 21-25, 25-22, 17-25) nel quinto turno della fase a gironi di Champions League. Una partita strana: perché Perugia era già certa del primo posto nel girone D (dopo ieri con 15 punti), per un gioco a corrente alternata e pure una singolare decisione arbitrale. Dettagli a parte, Perugia vola ai quarti da testa di serie e si avvicina al sogno più grande.

Lisbona: Oliveira 9, Reis 7, Wohlfahrtstatter 5, Casas (L) 1, Gaspar 8, Honore, Lopes 7, Soares 5, Da Silva 1, Andrè 1, Pinheiro 4. N.E.: Guerreiro, Sinfronio, Simoes. All.: Matz,

Perugia: Ricci 2, Hoogendoorn 2, Tath 5, Leon 13, Lanza 1, Zhukouski, Russo, Colaci (L), De Cecco 7, Plotnytskyi 5, Podrascanin 9. N.E.: Piccinelli, Biglino (L). All.: Heynen © RIPRODUZIONE RISERVATA