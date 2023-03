Benfica, ecco l'avversaria dell'Inter: con Joao Mario e Gonçalo Ramos può essere la mina vagante del torneo

Sarà il Benfica l’avversario dell’Inter ai quarti di finale. Chi passa affronterà in semifinale la vincente di Milan-Napoli. I lusitani stanno dominando il campionato con otto punti di vantaggio sul Porto, seconda, e stanno esprimendo un gran bel gioco in questa Champions grazie al 4-2-3-1. Sono considerati la mina vagante di questo torneo, essendo arrivati primi nel proprio girone, davanti al Psg di Messi, Mbappé e Neymar, e hanno battuto il Bruges agli ottavi in due gare a senso unico: 2-0 in Belgio e 5-1 a Lisbona. Unica cosa è che nella gara di andata contro i nerazzurri di Simone Inzaghi non ci sarà Otamendi per squalifica. Due le stelle del Benfica, e il presidente è l’ex viola e rossonero Manuel Rui Costa: Joao Mario e Gonçalo Ramos.

Inter ai quarti di finale di Champions League: 0-0 nel ritorno con il Porto. I nerazzurri raggiungono il Milan tra le prime 8 d'Europa

Il primo ha giocato nell’Inter, senza esplodere mai del tutto, dal 2016 al gennaio 2017 e nella stagione 2018-2019. Per poi trasferirsi alla Lokomotiv Mosca, allo Sporting Lisbona e ora a Benfica, con il quale ha firmato 19 gol stagionali. Invece, Gonçalo Ramos di reti ne ha firmate 17 (cinque in Champions). L’allenatore dei lusitani è Roger Schmidt, tedesco classe 1967. Allena il club della capitale portoghese da questa stagione, dopo due anni al Psv. Nella sua carriera un campionato austriaco e una Coppa d’Austria, nel 2014 con il Salisburgo, una Coppa della Cina con il Beijing Guoan (2018), una Supercoppa olandese (2021) e una Coppa d’Olanda (2022) con il Psv. Adesso ha il sogno di arrivare in finale, a Istanbul. Prima dovrà eliminare l’Inter, poi una tra Milan e Napoli. C’è solo l’Italia nel cammino europeo di Manuel Rui Costa.