Singolare evento meteo: Italia divisa tra sereno e nuvoloso e Foligno diventa unica realtà del Belpaese con pioggia e grandine lampo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Alle 15.40 (ora Utc) di martedì in tutta Italia stava piovendo, con qualche accenno di veloce grandinata, soltanto a Foligno. A segnalarlo è Folignometeo.it che ha pubblicato anche un filmato della insolita, quanto unica precipitazione. E la conferma visiva, oltre che dalle immagini divulgate in rete, arriva anche dal radar meteo visionabile dal sito del Dipartimento della Protezione Civile dove, all’ora indicata, su tutto lo Stivale c’è soltanto evidenziata la presenza di pioggia su Foligno. Il video di Folignometeo.it inoltre mostra un “isolato forte rovescio di pioggia con annessa anche un po’ di grandine ripreso a Foligno Nord”. La zona è la stessa dove nei mesi scorsi una improvvisa, ma ben più poderosa ed egualmente rapida, grandinata rese bianche le strade della zona Nord della città. A testimoniare ulteriormente il passaggio della pioggia anche diversi scatti che raccontano un momento di quiete dopo la tempesta. La foto scattata dalla zona di Ponte San Magno racconta anche un insieme climatico inconsueto: il fiume Topino baciato dal sole, il cielo carico di nuvole e per grossi tratti “nero” e un doppio arcobaleno. Una particolarità che ha attirato l’attenzione di tanti con i più attenti che, a piedi, in bicicletta, moto o in macchina, hanno voluto cogliere l’attimo davvero sfuggente dato che quel mix particolarissimo firmato da Madre Natura è stato visibile da quell’angolazione per un tempo ridotto. Uno spettacolo unico che spiega come i cambiamenti, in questo caso climatici, siano davvero veloci e spesso improvvisi e siano anche capaci di regalare emozioni uniche. Una esperienza, quella vissuta ieri da tanti folignati e non solo, che resterà impressa nella memoria per la sua particolarità. Ed ora non resta che attendere per capire quali saranno le prossime evoluzioni climatiche.