Secondo Vax day per gli under 18 domenica 29, a Terni sabato 28

Mercoledì 25 Agosto 2021, 19:31

TERNI - «Vaccinare gli adolescenti è importante, significa ridurre la circolazione del virus e l’insorgere di nuove varianti». E’ l’appello dell’Azienda Usl Umbria 2 alla popolazione di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che dal 16 agosto può presentarsi al Casagrande e negli altri punti vaccinali del territorio senza appuntamento, per la quale la Regione ha organizzato due Vax day. Il secondo è fissato per sabato 28 agosto a Terni e per domenica 29 negli altri punti vaccinali del distretto (Narni, Amelia, Orvieto). L’obiettivo è vaccinare tutta la popolazione scolastica prima del suono della campanella. Il primo Vax day, domenica 22 agosto, non ha attratto molti giovani: sono stati 320 a rivecere la prima dose di Pfizer in tutta l’ Umbria, 39 in piazzale Bosco a Terni. Ma c’erano di mezzo le vacanze estive e per l’ultimo fine settimana del mese si conta di imprimere una significativa accelerazione alla campagna rivolta ai teen ager. Lo spostamento della data (da domenica 29 a sabato 28), per Terni, è dovuta all’evacuazione programmata di un’area adiacente, per la rimozione di un ordigno bellico. Ad oggi risulta vaccinata con prima dose il cinquanta per cento della popolazione residente nella fascia di età 12-18.