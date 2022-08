Venerdì 12 Agosto 2022, 07:51

Johnny Depp e Wanda Nara. Ovvero: i sogni bollenti delle bollenti notti d’estate degli umbri. I più desiderati per una “scappatella”, per un incontro clandestino che in molti casi diventa inevitabilmente tradimento.

Un gioco, ovviamente. Anche se tanto gli umbri quanto le umbre manifestano una certa «propensione al tradimento». A dirlo sono i dati raccolti da un sondaggio lanciato a livello nazionale dagli esperti di un portale di incontri clandestini (incontri-Extraconiugali.com) secondo cui tanto il 65 per cento degli uomini quanto il 65 per cento delle donne dell’Umbria intervistati manifestano un certa tendenza a ricercare compagnie altre rispetto al proprio partner. “Colpa” di un’estate non solo di ripresa dopo due anni di Covid ma anche di coppie famose improvvisamente scoppiate? Chi lo sa. Di certo gli umbri intervistati dimostrano di avere le idee molto chiare.

I GUSTI FEMMINILI

Nelle preferenze delle donne umbre al primo posto — con il 90% delle preferenze— si posiziona Johnny Depp, sex symbol star di Hollywood ma chissà che la sua recentissima apparizione sul palco di Umbria jazz non gli abbia fatto guadagnare ulteriori punti. Seguono poi Raoul Bova (85%) probabilmente anche per la partecipazione alle fiction Don Matteo che si gira a Spoleto e Michael Bublé, quasi a pari merito con l’84%. «Un po’ meno piacciono alle umbre i calciatori - raccontano gli esperti dello studio -. Tra questi Alessandro Del Piero ottiene il 69% delle preferenze, Ciro Immobile il 64%, Luka Jović il 60%, Gennaro Gattuso il 57%» e poi il super classico David Beckham. Parlando di tradimento con un calciatore, le donne umbre nel 65% dei casi non vivrebbe altro che una avventura (più o meno in linea con il dato nazionale) mentre il 35% vorrebbe invece vivere una grande storia d’amore.

I GUSTI MASCHILI

Le pose “hot” postate nel proprio profilo social hanno evidentemente colpito anche i maschi umbri, che mettono Wanda Nara (moglie ed agente del bomber del Psg, Mauro Icardi) al primo posto delle loro preferenze per una scappatella. Al secondo posto ecco Cecilia Rodriguez (modella e showgirl sorella di Belén) con il podio completato da Alena Šeredová, con l’84% delle preferenze. Seguono Ilary Blasi e la supermodella russa Irina Shayk con l’82% delle preferenze. L’italianissima attrice ed influencer Taylor Mega ottiene invece il 75%, Federica Nargi il 73% e Kristen Stewar conquista il 62%.