"Santa Maria della Stella" di Orvieto. I numeri della ripresa delle attività dei servizi ospedalieri

"In tutto il periodo dell’emergenza sanitariacon un’attenzione particolare alle fasce più deboli della popolazione: pazienti oncologici, con patologie severe, gravi e gravissime disabilità."Lo riferisce una nota Usl Umbria 2. "Le attività di ostetricia, ginecologia e punto nascita sono state sempre assicurate, anche nella fase più critica, alla popolazione. Analogo discorso per le prestazioni ambulatoriali più urgentiL’ospedale di Orvieto - continua la nota - grazie alla professionalità e allo sforzo straordinario messo in campo dagli operatori, ha saputo gestire in modo brillante il periodo più difficile dell’emergenza sanitaria e il trend è positivo anche in questa nuova fase di ripartenza e di ritorno alla normalità, un ritorno progressivo e in sicurezza nel rigoroso rispetto delle norme anticontagio. Tale andamento è confermato da dati di attività decisamente soddisfacenti.""La ripresa delle attività ambulatoriali ed ospedaliere - spiega la Usl Umbria 2 - è stata favorita anche dalle numerose donazioni pervenute da associazioni, imprese e singoli cittadini cui va il ringraziamento più sentito della direzione aziendale ed ospedaliera.Tutto questo ha accentuato un problema, quello delle liste di attesa, già avvertito in precedenza dalla popolazione e determinato da un progressivo aumento di richieste legate alla grande quantità di pazienti affetti da patologie croniche, da aspetti riconducibili alla medicina difensiva, alla inappropriatezza prescrittiva e alla carenza di specialisti.L’emergenza sanitaria ha ovviamente aggravato il problema perchéassolutamente necessarie per evitare o ridurre il rischio, purtroppo concreto viste le notizie preoccupanti che giungono in questi giorni da altri Paesi, di riesplosione dell’ondata epidemica. Le disposizioni anticontagio, peraltro ampiamente adottate in tutti i settori della produzione, del commercio e della pubblica amministrazione, sono tanto più necessarie in sanità perché, per definizione, è rivolta ad utenti più fragili.Tali azioni, decisive come detto per non vanificare gli sforzi sin qui compiuti e sconfiggere definitivamente il nemico invisibile, consistono nell’evitare gli assembramenti - in queste settimane la direzione ospedaliera ha previsto percorsi ed accessi differenziati per diversa tipologia di pazienti e di prestazione - e nel porre in essere interventi di igienizzazione e sanificazione degli arredi, degli strumenti e dei locali che spesso non hanno finestre, ma sono dotati di sistemi di ventilazione forzata. Questo praticamente significae quelli necessari al ricambio di aria. Tale tempistica è poi diversa a seconda del tipo di prestazione erogata che sia una semplice visita, piuttosto che un esame strumentale o un esame che determini la generazione di aerosol.Sarà necessario inoltre che tutti, operatori ed utenti, indossino gli appropriati e necessari dispositivi di protezione. La priorità è ovviamente la sicurezza degli utenti e degli operatori.."