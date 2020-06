Sanitopoli, dirigente dell'ospedale sospeso e senza stipendio per 6 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sospeso dal servizio per sei mesi dall'Azienda ospedaliera di Perugia uno degli indagati di Sanitopoli. Lo ha detto in consiglio regionale l'assessore alla Sanità, LUca Coletto rispondendo, durante il question time al consigliere Stefano Pastorelli, a nome del gruppo consiliare regionale della Lega, a chiesto alla Giunta di Palazzo Donini di chiarire quali provvedimenti disciplinari sono già stati adottati o sono in itinere nelle fasi procedimentali, neiconfronti dei dipendenti pubblici che risultano coinvolti nell’inchiesta.L'assessore Coletto ha spiegato “« dipendenti indagati dell’Asl 1 sono tre, di cui uno è in pensione, uno lavora presso il servizio sviluppo economico e un altro al servizio bilancio e finanza. Per i tre è stato aperto un procedimento disciplinare, poi sospeso per consentire lo svolgimento di quello penale in due casi, mentre per uno il procedimento disciplinare è stato archiviato. Per i dipendenti dell’Azienda ospedaliera di Perugia sono stati avviati 19 provvedimenti disciplinari: sono stati avviati 16 procedimenti disciplinari nei confronti di dirigenti, poi sospesi per consentire il completamento delle indagini. Uno di questi provvedimentiè stato riaperto e definito con la sanzione della sospensione del servizio e la privazione della retribuzione per 6 mesi».