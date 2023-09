San Venanzo, arriva l'assistente sociale intercomunale. «Risultato storico»

SAN VENANZO Arriva l'assistente sociale intercomunale. Via alal convenzione con il comune di Montecastello di Vibio. «E’ un risultato storico atteso da anni per il nostro Comune - dichiara il gruppo di maggioranza in una nota - era una delle richieste che giungevano dai cittadini. La spesa per questa figura sarà garantita, in buona parte, da un fondo ministeriale».

Sempre il Consiglio ha poi votato la destinazione di una parte dell’avanzo di amministrazione per cofinanziare il progetto di videosorveglianza recentemente approvato dal Ministero dell’interno che ha l’obiettivo di una maggiore sicurezza per i cittadini.

«Incomprensibilmente - chiosano - su entrambe queste importanti decisioni la minoranza consiliare ha pensato bene di votare contro».