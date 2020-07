TERNI - E' ricoverato all'ospedale di Terni in gravi condizioni il ciclista che è stato investito da un autobus ad Acquavogliera.

L'incidente nel primo pomeriggio di oggi, nei pressi dello svincolo di San Gemini sud della E45.



L'uomo, per cause al vaglio dei carabinieri, è rimasto incastrato sotto ad un autobus della linea extraurbana che trasportava alcuni passeggeri, tutti illesi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Terni, che hanno sollevato il bus con i cuscini sollevatori ad aria e liberato il ciclista, trasportato all'ospedale con l'ambulanza del 118.

Nell'incidente l'uomo ha riportato ratture e lesioni serie. Sul posto per i rilievi i militari di San Gemini ed i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terni.

