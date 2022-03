Emergenza Ucraina. A Orvieto raccolta materiale a cura della Protezione Civile, tutte le indicazioni

Anche la città di Orvieto si mobilita a favore della popolazione Ucraina. La Funzione Associata di Protezione Civile Area Interna sud-ovest orvietano in collaborazione con le associazioni di Volontariato dell’area, promuovono una raccolta di farmaci per l’emergenza delle popolazioni interessate dalla guerra in corso.

APPROFONDIMENTI LIBRI Orvietani. Un libro sull’orvietanità con il...

«Le modalità della raccolta dei Farmaci - spiega una nota della Protezione Civile - sono indicati dal Ministero della Salute e dalla Commissione Europea. I farmaci saranno raccolti presso le farmacie aderenti all’iniziativa, secondo le modalità della campagna Raccolta del Farmaco.

Oltre i medicinali sono necessarie: bende di tutte le misure, bende elastiche, garze, disinfettanti, cassette di pronto soccorso, lacci emostatici, mascherine, cerotti di fissaggio, cerotti per iniezioni, cerotti sterili per ferite, cerotti di sutura a strisce, bende per medicazioni da ferite, materiale per sutura, maglie tubolari per medicazioni, bende adesive, bende alla colla di zinco e tutti farmaci di primo impiego.

La raccolta dei farmaci vedrà anche la presenza delle Associazioni o Gruppi di volontariato aderenti all’iniziativa in alcune ore difronte alle Farmacie. I Farmaci donati dalla popolazione saranno ritirati e consegnati alla Protezione Civile della Funzione Associata Orvietano che provvederà alla consegna presso la struttura regionale che con Ministero della Salute e i canali istituzionali internazionali provvederanno alla consegna certa dei materiali raccolti.

Questi i materiali necessari: torce elettriche portatili e batterie, nastro adesivo multiuso, gruppi di continuità, nastro con supporto ldpe rinforzato in tessuto poliestere per riparazioni resistente all’acqua. I materiali di cui sopra si potranno consegnare al magazzino della Protezione Civile in via dei Tessitori (Bardano zona industriale area ex Arusia).

Per donazioni in denaro è referente l’Associazione Maria Cristina Piccolomini onlus che raccoglie fondi per l’acquisto di medicinali che verranno inviati attraverso i canali istituzionali dalla Protezione Civile in Ucraina

versare con bonifico bancario sul conto C.C. n.434 1101866-5 Associazione Maria Cristina Piccolomini onlus

filiale Orvieto sede Centrale IBAN IT11 SO62 2025 7100 0000 1101 866 BIC: BPBAITR1 causale

MEDICINALI PER UCRAINA

Infine - conclude la nota - chi volesse aderire all’iniziativa del volontariato è pregato di comunicarlo alla mail

protezionecivile@comune.orvieto.tr.it per informazioni tel. 0763 343610 – 3204315841-3296509972-3296509974-3296509987».