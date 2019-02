PERUGIA - Lo hanno bloccato a Roma mentre saliva su un bus con un chilo e mezzo di droga. Un altro corriere è stato bloccato, nel pomeriggio di ieri, a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri nell'area dell'autostazione «Tibus».



A finire in manette è stato un nigeriano di 34 anni, residente nella provincia di Perugia ma di fatto senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli in largo Guido Mazzoni, dove stava trascinando un trolley.



Nel bagaglio, i carabinieri hanno sequestrato 1,5 Kg di marijuana suddiviso in due confezioni in cellophane. Il corriere nigeriano è stato rinchiuso nel carcere di Regina Coeli.