PERUGIA - «Tutto molto beautiful». La battuta con un passante, sorriso e pollice alzato, è inevitabile quando su Corso Vannucci c'è Ridge Forrester. Il mitico Ridge di Beautiful, al secolo Ron Moss: dopo essere diventato un personaggio planetario con la famosa soap californiana, oggi Moss è un cantante e in questi giorni è in Italia per il suo tour "Usa meets Italy" e ha deciso di fare tappa a Perugia.Uno dei motivi principali è legato alla mostra di Paolo Rossi, inaugurata qualche giorno fa alla Rocca Paolina: "Pablito Great emotion" che racconta in modo affascinante le gesta del campione del mondo '82 e capocannoniere del Mundial. «The legend» ha detto Moss entrando alla mostra e posando davanti alla gigantografia di Rossi. Una mattinata iniziata con un aperitivo in centro, poi il saluto del sindaco Romizi e un pranzo sempre nell'acropoli.Sorrisi e selfie, Moss è sembrato molto rilassato e affascinato dalla visita in città.