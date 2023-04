Riccardo Capecchi, svolta dal Perù: assolto dopo quattro anni di incubo

CASTIGLIONE DEL LAGO - Riccardo Capecchi è stato assolto in secondo grado dal tribunale peruviano di Lima dopo un inferno durato quattro anni. Il fotografo di Castiglione del Lago condannato in primo grado alla pena detentiva di 16 anni con l'accusa di traffico internazionale di droga era rientrato legalmente al Trasimeno poco prima di Natale ed oggi festeggia la fine di un incubo. Il secondo grado del processo ha visto confermata la pena detentiva per 7 degli accusati, sollevando da ogni accusa soltanto Riccardo Capecchi ed un altro connazionale.

«Il mio comportamento è sempre stato esemplare, sono finito in un meccanismo di cui non sapevo niente. Nessuno adesso mi ripagherà di questi quattro anni in cui io e la mia famiglia abbiamo sofferto pene indicibili» ha commentato Riccardo Capecchi che adesso sta riprendendo il lavoro di fotografo dovuto interrompere bruscamente nel maggio del 2019.