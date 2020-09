Referendum, a Perugia e provincia affluenza scarsa. Meglio le Comunali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un dato al momento al di sotto rispetto a quello nazionale di quasi tre punti percentuali: è quello relativo all'affluenza alle urne per il referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari. Percentuale dei votanti poco al di sopra del nove per cento, rispetto al dodici del dato nazionale, 47.505 persone andate a esprimere il proprio parere su un totale di 493.858 aventi diritto. Questi i dati comunicati dalla prefettura di Perugia per l'affluenza fino a circa le 12.30 di domenica mattina. Numeri sicuramente bassi, probabilmente condizionati dai timori per il coronavirus e anche dal fatto che c'è tempo fino alle 15 di lunedì 21 settembre.A Perugia 12.886 votanti su 122.491 (10,52%) mentre in percentuale i risultati migliori fin qui sono a Valfabbrica e Scheggino (rispettivamente 18,03% e 16,29) e ciò probabilmente dipende dalla compresenza delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. Curioso sottolineare come per entrambi i Comuni il dato del referendum è superiore rispetto a quello per le Comunali, che si attesta al 17 per cento a Valfabbrica e al 14, 7 per Scheggino. Le percentuali più basse a Lisciano Niccone, Cascia e Bevagna.