La polizia ha arrestato gli autori delle rapine avvenute lo scorso 29 marzo ai danni della farmacia Aita in viale della Stazione a Terni e alla farmacia comunale di via della Scuola a Ponte San Giovanni. I particolari dell'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si svolgerà questa mattian alle 12 in questura. Seguiranno aggiornamenti