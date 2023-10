Quattro religioni dialogano ad Assisi grazie a FratelloCibo: cene "stellate", street-food e convegni internazionali

ASSISI - Un evento che punta a far dialogare quattro religioni attraverso il cibo, tra convegni, street-food e le ricette degli chef stellati: è FratelloCibo, che nei giorni del 22 e 23 ottobre vivrà ad Assisi un'attesa anteprima. Il sipario si alzerà domani con l'appuntamento, dalle 12 alle 17, nella sala Pietro Lorenzetti del centro “Colle del Paradiso” del sacro Convento di Assisi. Qui si potranno assaggiare in modalità street-food le ricette di quattro religioni: Cattolica (Zuppa di pane e legumi), Ebraica (crostata ricotta e visciole), Musulmana (Pita con felafel con hummus e yogurt) e Buddista (Bao Zen). Tra gli ospiti due grandi chef come Daniele Lippi e Adriano Baldassare, che saranno protagonisti di altrettanti show cooking dedicati alle ricette legate a due grandi religioni come Ebraismo e Cristianesimo. Grazie all’associazione Strada dei Vini del Cantico sarà anche possibile degustare vini umbri con una quarantina di etichette. Previsto un ticket di 10 euro per un calice e un assaggio, 5 euro per ogni ulteriore degustazione. La giornata si concluderà con una cena di gala con lo chef Filippo Baroni, nella panoramica terrazza del ristorante Frantoio di Assisi (su prenotazione al 3920452172 o segreteria@anna7poste.com).

Previsto invece un importante momento di approfondimento lunedì 23, dove a partire dalle 9 nella sala della Pace del Centro Congressi “Colle del Paradiso”, con il convegno “Nutrire l’anima: come le varie religioni del mondo hanno influito sul modo di alimentarsi di interi continenti". Patrocinato dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’UniPg, prevede l’intervento di una serie di prestigiosi relatori che si confronteranno sui tanti temi che l’argomento suggerisce. Attraverso il filo conduttore del cibo, si potranno dunque approfondire non solo i sapori ma soprattutto la storia e le tradizioni e le tematiche legate alle quattro religioni. Dopo i saluti Istituzionali del Direttore del Dipartimento di Filosofia UniPg Massimiliano Marianelli, si proseguirà con questi interventi: “Il legame del cibo”, appunti tra modernità e contemporaneità di Emanuele Pili - Ricercatore in Storia della Filosofia dell’Università di Perugia; “Masticare il mondo”. Il cibo fra identità, fedi e culture con Giancarlo Gonizzi - Coordinatore dei Musei del Cibo di Parma; “Alimentare l’Anima nutrendo il corpo” Annalisa Malerba - Autrice, Docente di Fitoalimurgia; “L’uomo è ciò che non mangia”, Alberto Grandi - Professore Associato di Storia dell’Alimentazione dell’Università di Parma; “Come fare storia dell’islam in cucina” Leonardo Capezzone - Professore associato di Storia del Mediterraneo Arabo dell’Università di Roma La Sapienza; “Japanese Zen Buddhist Vegetarian Cuisine. Cooking with Joyful Mind, Nurturing Mind, and Big-Hearted Mind” collegandosi con Naoko Moller - Japanese Zen-Buddhist Chef; “Materialità e Spiritualità nel cibo secondo l’Ebraismo”, Sandro di Castro - Presidente di Bené Berith Italia; “I valori di Francesco: La povertà non è colpa dei poveri”, Roberto Rubino - Autore, giornalista, Presidente di Anfosc Italia. Seguirà discussione e dibattito con il pubblico. L’evento, ad ingresso libero, si chiuderà con la degustazione della ricetta “Pane di ieri” dello chef Lorenzo Cantoni, a base di pane avanzato dal giorno prima e olio extravergine di oliva.

Si proseguirà quindi con “Il Paradiso sul palato, le spezie nel piatto”, profumi d’immortalità tra Asia ed Europa, per cucine in ‘movimento’ a cura di Daniele Ognibene - Ricercatore del Dipartimento delle Arti, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna; “Mangia e bevi, e rallegrati", l'esperienza mistica del cibo nella tradizione islamica, Cenap Aydin - Direttore dell'Istituto Tevere e Docente presso la Pontificia Facoltà Teologica San Luigi- Napoli; “Il cibo e il digiuno”. Breve excursus nelle Fonti Francescane, Silvestro Bejan - Delegato Generale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della OFMConv. A moderare la giornata di lavori saranno Lorenza Vitali e Luigi Cremona.

FratelloCibo è un evento culturale e culinario, con direttore artistico Luigi Cremona, noto critico gastronomico, che si preannuncia un format capace di valorizzare le specialità di ognuna delle quattro religioni, con protagonista il pane, attraverso proposte street food e show cooking con chef stellati, e una cena di gala. Tutti gli appuntamenti si terranno negli spazi congressuali del centro “Colle del Paradiso” del sacro Convento di Assisi.

Il programma nel dettaglio è consultabile sul sito www.fratellocibo.it.