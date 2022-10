Puccini, Verdi e Morricone: al Secci di Terni il concerto della Lilt per la prevenzione e la salute della donna

Grande successo per il Concerto Corale “That’s life - in coro per la prevenzione” nato dal Patto di collaborazione tra il Comune di Terni e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - ODV di Terni. Lo spettacolo si è svolto lo scorso 15 ottobre in forma gratuita al Teatro Secci per sensibilizzare e diffondere un'autentica cultura di attenzioni e consapevolezze come stili di vita.

Il concerto, dedicato alla tutela della salute della donna, ha rappresentato un’opportunità per coinvolgere cittadini e istituzioni in un comune momento di riflessione e di condivisione. Quest’anno, oltre la ricorrenza dell’ottobre rosa, si sono celebrati con l’evento i 100 anni della Lilt, cento anni dedicati alla prevenzione. Dopo i saluti iniziali delle autorità ed il discorso introduttivo e di presentazione dell’associazione da parte dell’organizzatrice dell’evento, avv. Antonella Triassi, sul palco si sono succeduti, presentando ognuno il proprio repertorio, tre dei Cori della città di Terni: il Coro di San Francesco, il Coro Terra Majura CAI Terni e la Corale del Cuore.

La manifestazione è stata molto gradita dagli spettatori ed è stata arricchita da un mix di generi musicali molto vario ed assortito, che ha compreso brani lirici di Puccini e Verdi, colonne sonore di Ennio Morricone, alcuni canti degli Alpini, e canzoni rivisitate degli anni Sessanta. L’epilogo esibizioni ha avuto il suo appropriato culmine con l’intonazione, all’unisono fra i tre Cori, del “Va pensiero” tratto dall’Aida di Giuseppe Verdi.