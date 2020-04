Campane a morto contro le messe vietate. Protesta così don Enzo Greco, parroco di santa Maria del Carmelo, nel quartiere Le Grazie di Terni. La decisione di non riaprire le chiese in occasione dell'avvio della Fase 2 è alla base del gesto messo in atto ieri mattina da Don Enzo. Pronto a ripetere la protesta il prossimo 4 maggio se il Governo non rivedrà la decisione. Secondo Don Enzo non c'è il rischio di assembramenti durante le funzioni religiose, Inoltre, nella sua parrocchia, almeno così ha spiegato, è pronto un programma che prevede posti numerati, distanziamenti e più ministri di culto per velocizzare la liturgia.

Ultimo aggiornamento: 10:08

