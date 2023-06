Giovedì 22 Giugno 2023, 08:21

Sei pensionamenti, due restituzioni ai ruoli di provenienza e un trasferimento interregionale: sono nove dirigenti scolastici che escono di scena. Sono invece ventotto i presidi in scadenza di contratto che potrebbero essere confermati ma anche destinati ad altra scuola. Sta di fatto che, considerando le otto sedi vacanti e le cinque scuole sottodimensionate, sono quasi un terzo gli istituti scolastici umbri che potrebbero cambiare dirigente. Le domande di trasferimento sui posti liberi vanno presentate entro lunedì 26.

Andiamo con ordine. Per la notorietà della scuola e della dirigente di lungo corso fa notizia il pensionamento di Giuseppina Boccuto che lascia il Liceo Classico Mariotti dopo qualche anno di accesa dialettica interna. Adesso la curiosità è rivolta al nome del nuovo dirigente che sarà scelto dal Direttore dell’Usr Repetto tra coloro che indicheranno questa destinazione. Chiudono per cessazione dal servizio anche Annalisa Boni Convitto Principe di Napoli Assisi, Eleonora Tesei IO Rosselli-Rasetti Castiglione del Lago, Maria Luongo IS Calvino Città della Pieve, Giuseppa Zuccarini IC Foligno 4 e Mario Lucidi IC Spoleto 2. Per restituzione ai ruoli di provenienza lasciano Roberta Aniello I.O. "Beato S. Fidati" Cascia e Francesco Trovato Liceo "Plinio Il Giovane" Città di Castello. Ha ottenuto il trasferimento in altra regione Anna Canestrella dirigente all’IC "Giovanni XXIII" Terni. Sedi vacanti risultano DD 1 S.Filippo Città di Castello, DD 1 Circ. "Matteotti" Gubbio, D.D. 2 Circ. "A. Moro" Gubbio, IC Gualdo Cattaneo, IC "L. da Vinci" San Giustino, IC Panicale-Piegaro-Paciano, IO "G. Mazzini" Magione, IC "M.Cappelletti" Allerona. Per queste 17 sedi libere e disponibili viene specificato che “non rappresentano in alcun modo i posti liberi in organico dirigenti scolastici per l'a.s. 2023/24” Risultano sedi sottodimensioniate IC "S.Benedetto" Valfabbrica, IO Cerreto Spoleto-Sellano, IC “Ciuffelli” Massa Martana, IC per Ciechi, IO Amelia. SCADENZE DI CONTRATTO

Questi, con le relative scuole di appartenenza, i dirigenti in scadenza di contratto. Monica Barbanera DD Don Bosco Bastia, Anna Bigozzi Itas G. Bruno Perugia, Maria Cristina Bonaldi IC Perugia 4, Marta Boriosi IIS Patrizi-Baldelli Città di Castello, Morena Castellani IC Foligno 2, Simona Ferretti IC Perugia 12, Daniele Gambacorta IC “Bonfigli” Corciano, Antonella Gentili CPIA 1 Perugia, Francesca Gobbi IO “Salvatorelli” Marsciano, Simona Lazzari ITT Foligno, Francesca Lepri IC Bevagna, Rossella Magherini IO di Betto Perugia, Caterina Marcucci IC “Vannucci” Città della Pieve, Silvia Mattei DD 2° Circolo Spoleto, Silvia Mazzoni IC Torgiano, Stefania Migliorucci IC Trestina, Laura Carmen Paladino IC Foligno 3, David Nadery IIS Cassata-Gattapone Gubbio, Enrico Pasero Ist. 1^ grado “Cocchi Aosta” Todi, Morena Passeri IC Perugia 9, Filippo Pettinari IST 1^ grado Alighieri Città di Castello, Mariangela Severi DD 1 Circ. Marsciano, Mariarita Trampetti Ist. Prof. Orfini Foligno, Francesco Trovato Liceo Plinio il Giovane Città di Castello, Valeria Vaccari IT ”Franchetti-Salviani” Città di Castello, Fabrizio Canolla IO “Pertini” Terni, Anna Golini IC Narni Centro, Luigi Sinibaldi DD “Don Milani” Terni.