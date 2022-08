Porano. Si cerca Pasquale Baciarello, 84 anni, scomparso dalla propria abitazione

Pasquale Baciarello, 84 anni, è scomparso dalla propria abitazione a Porano intorno alle 14 di domenica 14 agosto.



L'uomo, secondo quanto appreso, si sarebbe allontanato da casa, in Largo Cavalieri di Vittorio Veneto, poco dopo pranzo. Insieme alla moglie stava guardando la televisione quando ha detto alla donna che doveva andare in bagno. Poco dopo la moglie avrebbe sentito dei rumori; poiché l'uomo non è in perfette condizioni di salute, lo avrebbe quindi raggiunto in bagno e lì si sarebbe accorta che l'uomo era uscito dalla finestra. Ha quindi provato a farlo rientrare ma niente, l'anziano marito si sarebbe allontanato.

La donna ha quindi subito allertato il proprio figlio e alcuni familiari che per primi hanno provato a cercarlo nei dintorni della casa prima di chiedere aiuto ai Carabinieri. A cercarlo quindi sono subito giunti i Carabinieri della Compagnia di Orvieto, della stazione di Porano e di Allerona e la Protezione Civile.

L'anziano, di cui il sindaco di Porano, Marco Conticelli, ha diffuso via social foto, generalità e indirizzo, nel momento in cui è scomparso indossava dei pantaloni blu, una canottiera rossa e una camicia a quadretti azzurra.

«Lo stiamo cercando - l'appello del sindaco Conticelli - chi lo incontrasse ci contatti immediatamente».

Subito è partito via social un tam tam spontaneo che si spera possa dare una mano a chi è impegnato nelle ricerche.

(notizia in aggiornamento)