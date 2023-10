Petrucci chiude con un sesto posto un Gran Premio del Portogallo sempre in salita

Quindicesimo posto nella gara sprint, dodicesimo in gara 1 e sesto posto finale in gara 2. E' questo il bilancio del Gran Premio del Portogallo che si è disputato a Portimao per Danilo Petrucci che solo nella gara conclusiva ha fatto intravedere degli sprazzi della classe che lo ha reso famoso nel motociclismo mondiale, firmando una bella rimonta che lo ha visto risalire dalla quarta fila, da dove era partito con l'undicesimo tempo, fino alla sesta piazza, nella scia di Locatelli. Il pilota ternano del Barni Racing Team Ducati al primo giro di gara 2 aveva già riconquistato una posizione, e poi nel quarto giro aveva acciuffato il nono posto alle spalle di Axel Bassani, superando Van der Mark. Il ducatista ternano proseguiva la sua rimonta infilando Bassani durante l'ottavo giro, con una manovra che lo faceva diventare ottavo, e poi a dieci giri dal termine diventata settimo, sfruttando il guasto tecnico di Gardner, e quindi sesto superando il suo ex - compagno di squadra ai tempi della Moto Gp, Iker Lecuona, a due giri dal termine.

"I risultati non sono quelli che avrei sperato alla vigilia - ha commentato Petrux ai box - perchè in questo week end ero molto veloce, ma la gomma X non mi ha favorito perchè, pur essendo una gomma molto prestazionale, non riesco ancora ad usarla al meglio. Non ho ottenuto il riscatto che cercavo dopo Aragon, ma guardo lo stesso avanti con ottimismo". Danilo Petrucci tornerà in pista per l'ultima tappa del Mondiale Superbike che è in programma dal 27 al 29 ottobre in Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera.



A.

De A.