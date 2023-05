Perugia, accecato dalla gelosia controlla moglie e figlia con le telecamere. Scatta il divieto di avvicinamento. E' accusato anche di maltrattamenti e violenza sessuale

È accusato di aver maltrattato la moglie e la figlia, vessandole e arrivando a installare un sistema di

telecamere all'interno e all'esterno di casa per controllarle. Ora nei confronti dell'uomo, un quarantenne residente a Perugia, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali aggravate, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza con la quale è stata disposta la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, emessa dal giudice delle indagini preliminari.

La misura è stata adottata a seguito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile della questura di Perugia, avviate a seguito della denuncia della donna, presentata in Questura lo scorso marzo, che ha raccontato le

violenze psicologiche e fisiche che, nel tempo, aveva subito dal marito. Le indagini hanno consentito di acquisire significativi elementi di prova sui reati contestati all'indagato: violenze e vessazioni psicologiche, dettate da una volontà manipolatoria e prevaricatrice di controllo della moglie e della figlia, degenerata, nei confronti della coniuge, anche in episodi di violenza fisica e sessuale.