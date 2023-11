Martedì 14 Novembre 2023, 11:05

PERUGIA - L’Università per Stranieri, con il 28,4 per cento di studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea, master e dottorati, si è piazzata al primo posto del ranking stilato dall’agenzia Talents Venture sull’internazionalizzazione degli atenei italiani. La classifica è elaborata in base ai dati dell’anno accademico 2021-2022. All’Università per Stranieri, spiega una nota dell’ateneo di piazza Grimana, è iscritto ai corsi di laurea uno studente straniero su tre. «Stranieri e italiani condividono, scambiano e confrontano quotidianamente modelli di vita, conoscenze linguistiche e visioni del mondo, ricavandone concreti strumenti di crescita sul piano scientifico, professionale ed umano. La compresenza sistematica di italiani e stranieri fa infatti di questa università un luogo di formazione il cui corpo studentesco ha un doppio binario di percorrenza: dal resto del mondo a Perugia per conoscere l’Italiano e l’Italia e da Perugia nel resto del mondo per impiegare nei campi professionali di riferimento le conoscenze e le competenze apprese».

A livello nazionale, rispetto all’anno accademico dell’ultima rilevazione (2010-2011), si evidenzia in generale un più 72% di studenti stranieri iscritti a corsi universitari in Italia, pari in termini di numero finito a quasi 110 mila unità. Di questi 110mila giovani stranieri il 75 per cento proviene per la più parte da un paese europeo o asiatico, con il primato dell’Europa, che, in specifico, spetta a Romania e Albania (18% totale). L’ateneo riporta che «il business development manager di Talents Venture, Carlo Valdes, che ha coordinato lo studio, ha spiegato a Tg Sky24 come emerga chiaramente dai dati il fatto che gli atenei con punteggio più alto in termini d’internazionalizzazione sono quelli che propongono più corsi in lingua inglese, quelli che hanno maggiore proiezione su stampa e media internazionali di settore (in specie ranking), e che hanno un’attenzione maggiore nell’accoglienza degli studenti stranieri.

Riguardo le iniziative, oggi è in programma la lectio magistralis sul tema Il concerto in prospettiva multimediale. A tenerla sarà il prorettore Rolando Marini. L’evento è in programma alle 17 nell’aula magna di palazzo Gallenga. La lezione avrà luogo nell’ambito della rassegna annuale curata dal maestro Stefano Ragni. Tema dell’evento sarà l’ascolto dal vivo in rapporto alla musica riprodotta.