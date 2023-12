Domenica 10 Dicembre 2023, 08:52

PERUGIA - «Possiamo mettere un semaforo per la gente che passa qui?». Interessa la zona a ridosso di Porta Pesa l’ultimo di una lunga serie di appelli per la sicurezza dei pedoni in città. A lanciare la proposta, via social, un cittadino che punta i riflettori su via XIV Settembre e dintorni. In particolare, si legge nella segnalazione, il nodo è legato alla mancanza di rispetto del limite di velocità da parte degli automobilisti. Aspetto che mette a rischio i pedoni, al punto che non bastano due occhi per stare attenti a tutti i pericoli. «Non è la prima volta che mi capita di passare aspettando gente che sfreccia o che addirittura non guarda chi passa». Proprio per quella zona, tra l’altro a ridosso di più plessi scolastici, c’è anche da tenere conto che quasi tuti i tratti di marciapiede sono spesso invasi dalle automobili, non solo nei momenti di ingresso e uscita delle scuole, quando si crea ovunque qualche intoppo in più. Lì la sosta oltre le regole si verifica praticamente sempre, costringendo i pedoni a camminare in strada. Un rischio bello e buono. Riguardo uno degli attraversamenti, c’è chi propone un semaforo a chiamata, ma non solo. La segnalazione ha creato dibattito nel gruppo Perugia non è una citta per pedoni. «Forse il semaforo pedonale è eccessivo – scrive un altro cittadino - ma è chiaro che per chi si muove a piedi non ci sono condizioni minime di sicurezza tra marciapiedi interrotti o occupati perennemente dalle auto in sosta selvaggia e attraversamenti pedonali non rispettati. La strada deve essere uno spazio per tutti e anzi andrebbero privilegiate le forme più sostenibili di spostamento, invece è tutto realizzato all'opposto: il mezzo più forte domina sugli altri». Riguardo il tema dell’alta velocità, proprio nei giorni scorsi, unendo varie segnalazioni, il Messaggero ha fatto una mappa delle strade più rischiose per i pedoni. Alla lista si aggiunge ora via XIV Settembre, trafficato tratto a ridosso dell’acropoli.

L’INCONTRO Proprio la sicurezza stradale sarà al centro di un appuntamento nell’ambito degli Incontri e dialoghi al Santa Giuliana, sede della scuola di lingue estere dell’Esercito. previsto per il 14, vedrà la partecipazione di molti studenti delle scuole cittadine. A parlare di strade e sicurezza sarà Ruggero Campi, presidente dell’Aci, insieme ai comandanti di polizia stradale e locale Francesco Cipriano e Nicoletta Caponi. «L’obiettivo è sensibilizzare i giovani su un corretto uso dei veicoli per la salvaguardia della propria vita e quella degli altri - sottolinea il comandante della Scuola, il generale Pietro Romano -. Abbiamo già ricevuto l’adesione di alcuni istituti e per favorire l’affluenza degli studenti abbiamo deciso che l’incontro (coordineranno Mario Mariano e Paola Costantini) avverrà di mattina con inizio alle ore 10,30».