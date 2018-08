Perugia, truffa dello specchietto in zona ospedale la polizia denuncia coppia di siciliani

PERUGIA – Tentano la truffa dello specchietto, ma i gessi per simulare i danni, li tradiscono e la polizia li denuncia. Sta dando i frutti attesi l'operazione di prevenzione e repressione dei reati che la Questura ha messo in campo nella zona dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'ultimo positivo risultato è stato raggiunto dalle Volanti della Questura che , insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbra-Marche hanno raccolto la segnalazione di un automobilista. Quest'ultimo poco prima, transitando nel parcheggio Gambulli, ha avvertito un forte colpo proveniente dal tettuccio del mezzo. Dopo aver parcheggiato, è stato avvicinato da un uomo che, dopo avergli chiesto se avesse o meno udito il colpo, gli indicava lo specchietto dell’autovettura asserendo che, con lo stesso, aveva arrecato danni al proprio autoveicolo. La potenziale vittima del raggiro s'è immediatamente resa conto che qualcosa non andava e vista la presenza della polizia in zona, il truffatore s'è dato alla fuga. La polizia ha rintracciato in breve il veicolo sospetto individuandolo in viale Centova con a bordo un 42enne ed una 23enne, residenti in Sicilia ed entrambi con precedenti di polizia. L’immediato controllo del mezzo ha permesso ai poliziotti di rinvenire alcuni gessi da utilizzarsi per simulare segni di danneggiamento sulla vettura della vittima di turno, mentre gli occupanti sono risultati pregiudicati per reati contro il patrimonio. I due sono stati indagati a piede libero per tentata truffa in concorso ed è stato notificato loro il divieto di ritorno nel Comune di Perugia, mentre i gessi rinvenuti nell’auto sono stati sequestrati.

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:32



