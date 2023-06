Giovedì 1 Giugno 2023, 12:07

PERUGIA Non accenna ad interrompersi l’attacco di Perugia e dei tifosi a Massimiliano Santopadre. Mentre esponenti dell’amministrazione comunale starebbero mettendo in atto una ricerca ad ampio raggio per individuare imprenditori interessati al club biancorosso, intanto prosegue il fuoco di fila contro il presidente. Ieri è stata la volta di una nota a firma “Ultras Perugia”, che racchiude Ingrifati, Armata Rossa e Nucleo XX giugno, diffuso nel Web. «Il corteo del 9 giugno di quest’anno – scrivono i tifosi - ha un valore diverso. (…) questa Curva non retrocede, questa piazza merita di più. Non sarà di certo una proprietà, verso cui da tempo palesiamo tutto il nostro sdegno, a toglierci un briciolo di entusiasmo. Noi ci saremo sempre, a sostegno del Grifo. Quello che vogliamo è che questo presidente se ne vada al più presto, smettendo di trascinare sempre più in basso questa società, portandosi appresso la schiera di mercenari di cui si circonda. […] In ultimo le istituzioni che non si sono mai esposte (…). Non accettiamo compromessi! Noi e solo noi siamo l’Ac Perugia! La nostra presenza e la nostra determinazione, per l’amore che abbiamo per il Grifo, sono le armi migliori per combattere questa battaglia. Fino alla fine! Avanti Perugia!».