Perugia, terrore a Ponte San Giovanni: clienti e dipendenti di una sala giochi rapinati con pistole e spranghe. Caccia alla banda

PERUGIA - Terrore nella notte tra martedì e mercoledì in una sala giochi di Ponte San Giovanni. Un gruppo di sei rapinatori, incappucciati e armati di pistole e spranghe, hanno fatto irruzione facendosi consegnare un bottino di circa 25mila euro.



Al momento dell'assalto erano presenti nel locale due clienti e i dipendenti della sala giochi che sotto la minaccia delle armi hanno dovuto consegnare ai banditi quanto contenuto in cassa ma anche cellulari e altri oggetti preziosi. Il commando è poi scappato facendo perdere le proprie tracce e strappando i fili del telefono in modo da rallentare ulteriormente la richiesta di aiuto. Una volta sul posto, i carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto anche attraverso i filmati delle telecamere di sicurezza del locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA