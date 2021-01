Perugia, tanti bimbi positivi il sindaco chiude il plesso di Borgo XX Giugno

PERUGIA-Il sindaco Andrea Romizi chiude per sette giorni il plesso scolastico di Borgo XX Giugno, dove ci sono la scuola materna e primaria, dopo i casi di positività al coronavirus di questi giorni. Contagi che hanno portato alla quarantena di molti giovani alunni, sia della materna che della scuola primaria. La comunicazione è stata ufficializzata nella mattinata di domenica dal primo cittadino ai rappresentanti di classe dell’istituto perugino che hanno tempestivamente informato i genitori nelle varie chat. Proprio nei giorni scorsi gran parte dei rappresentati di classe e un membro del consiglio d’istituto inuna lettera avevano chiesto alla dirigente scolastica di procedere alla chiusura della scuola «per il tempo che si renderà necessario a tutelare tutti, eseguire eventuali screening a tappeto e in parallelo attivare la didattica a distanza per non interferire con lo svolgimento dei programmi. In questo modo sarà garantito il rientro in presenza in totale sicurezza». Ora bisogna solo attendere i tempi tecnici per l’ordinanza che comunque, come trapela da Palazzo, arriverà in giornata dopo che l’Asl ha preparato una relazione al sindaco Romizi.

