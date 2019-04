Perugia, scippano una donna e fuggono in auto, denunciata coppia. In azione la polizia

Ultimo aggiornamento: 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nel tardo pomeriggio di qualche giorno fà, in località Ponte San Giovanni, una donna ha subito uno scippo da parte di un giovane il quale, dopo aver strappato di mano la borsa alla donna, saliva a bordo di un’autovettura condotta da un complice e si dava alla fuga. Da subito le volanti si sono messe alla ricerca dell’uomo e dell’autoveicolo con il quale si era dato alla fuga, basandosi anche sugli elementi forniti dalla vittima e da un testimone dell’accaduto.Dopo alcune ore, i poliziotti intercettavano l’autovettura oggetto di ricerche con a bordo l’uomo, un cittadino italiano 27enne autore dello scippo, ed una cittadina italiana 24enne che, al momento del controllo, risultava alla guida dell’autoveicolo.Dal controllo emergeva che i due risultavano in possesso di alcuni oggetti contenuti all’interno della borsa oggetto dello scippo e di altri beni, dei quali i due giovani non sapevano in alcun modo giustificarne il loto possesso.Al termine delle attività di rito, il 27 enne è stato denunciato a piede libero in quanto riconosciuto, senza ombra di dubbio come autore dello scippo, ed entrambi gli occupanti del veicolo venivano denunciati per ricettazione.Inoltre, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria venivano riconsegnati alla donna gli oggetti provento dello scippo.Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza degli altri oggetti trovati in possesso dei due indagati, probabilmente provento di altri reati.